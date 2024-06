Zobacz, jak wyglądał OBÓZ ZAGŁADY - kliknij TUTAJ!

Początkowo obozem kierowali SS-Hauptscharführerzy

Obiekt całościowo składał się z sześciu drewnianych baraków mieszkalnych, z wyjątkiem budynku administracyjnego, który był murowany. Nie było wiele miejsca, ze źródeł historycznych wynika, że w jednej izbie przebywało od 60 do 80 więźniów... Ponadto w obozie znajdowała się izba chorych, kuchnia, latryna, łaźnia z komorą dezynfekcyjną i magazyn. Całość ogrodzona była podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego pod napięciem - przestrzeń między drutami wynosiła 1,5 metra i była wysypana piaskiem. Teren obozu oświetlało dziesięć reflektorów, a w czterech rogach stały wieże wartownicze.

Liczbę więźniów szacuje się na maksymalnie 1374 osoby. Chorzy i niezdolni do pracy kierowani byli do obozu macierzystego, lecz pomimo odsyłania do Auschwitz-Birkenau w obozie nadal panowała wysoka śmiertelność. Cotygodniowo umierało tam od 10 do 15 więźniów - głównie Polacy i Żydzi.