Marsz na Zgodę 2020. Uczczenie pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej. Marsz prowadził pod bramę byłego obozu pracy w Zgodzie

Obóz Zgoda

2,5 tys., tyle ofiar oszacowano od lutego do listopada 1945 r. w obozie na Zgodzie. W latach 1943-1945 obóz w Świętochłowicach funkcjonujący jako filia obozu Auschwitz a od lutego do listopada 1945 roku jako obóz pracy dla volksdeutschów i Niemców. Zweryfikowana jako Niemcy ludność Górnego Śląska miała zostać osadzona w obozach. Zanim zatrzymani w końcu lutego i na początku marca 1945 r. trafili do obozu Zgoda przetrzymywano ich w Hali Targowej w Świętochłowicach. Dopiero po przygotowaniu obozu na przyjęcie więźniów kierowano ich do docelowego miejsca odosobnienia.