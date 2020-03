Namiot przed Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Tu pacjenci przejdą pierwsze badania

Namiot przed Szpitalem Powiatowym ZOZ w Świętochłowicach

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w ramach pomocy przygotowali, 19 marca, na terenie Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36 namiot pneumatyczny. To dodatkowe środki ostrożności jakie wprowadził Szpital Powiatowy w Świętochłowicach w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. W sąsiednim Chorzowie jest już 5 potwierdzonych zakażeń koronawirusem u mieszkańców tego miasta.

W namiocie przeprowadzana będzie wstępna procedura medyczna mająca na celu szybką segregację pacjentów. Pacjenci, którzy przyjdą do świętochłowickiego szpitala, zanim wejdą do budynku, to przejdą w namiocie pierwsze badania, które wyeliminują potencjalnych nosicieli wirusa.

W Szpitalu Powiatowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ograniczono wejście do izby przyjęć. Zostały zamknięte drzwi, którymi można wejść do szpitala na schody czy do wind i przejść do poradni specjalistycznych. Na zamkniętych drzwiach można zobaczyć kartkę z napisem "Przejście służbowe". Otwieranie i zamykanie drzwi nadzorują pracownicy izby przyjęć.