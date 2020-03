Referendum w Świętochłowicach zostało zawieszone przez koronawirusa

Gdyby nie zagrożenie koronawirusem, referendum w Świętochłowicach prawdopodobnie doszłoby do skutku. Jego organizatorki pochwaliły się zebraniem 5 tys. z wymaganych 3,6 tys. podpisów pod wnioskiem w tej sprawie. Mimo to, inicjatorki referendum poinformowały o zawieszeniu akcji.

"Wierzymy że zagrożenie epidemią szybko minie, a wtedy wrócimy do wspólnej dyskusji i działań na rzecz dobrej przyszłości naszych Świętochłowic. Dziękujemy za rozmowy, za poparcie i codzienna walkę o lepszą przyszłość naszego miasta. Do zobaczenia" - napisały organizatorki referendum.

Drugą turę wyborów prezydenckich w Świętochłowicach w 2018 roku Daniel Beger wygrał, różnicą 122 głosów, z Dawidem Kostempskim. Do zorganizowania referendum wystarczyło 10 proc. uprawnionych do głosowania w Świętochłowicach, czyli 3,7 tys. osób. Żeby referendum było wiążące, musiałoby wziąć w nim udział co najmniej 60 proc. głosujących w II turze: to ok. 10,5 tys. wyborców. Większość musiałaby odpowiedzieć twierdząco na pytanie o odwołanie prezydenta Begera.