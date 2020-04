Ile osób może przebywać w kościołach w Świętochłowicach? Wszystko zależy od powierzchni kościoła

Ile osób może przybywać w świętochłowickich kościołach? Wszystko zależy powierzchni kościoła. Od 20 kwietnia w kościołach może przebywać więcej osób. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w parafiach w Świętochłowicach. Przypomnijmy też, że obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Od poniedziałku 20 kwietnia istnieje możliwość uczestnictwa we Mszy świętej w kościele. Obowiązuje zarządzenie Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca. Sprawdzane wybrane parafie w Świętochłowicach. Dla każdej parafii oznacza to, że w kościele może na Mszy świętej przebywać wyznaczona liczba wiernych. Zależne to jest od powierzchni kościoła. Rzymskokatolica Parafiapw. MB Różańcowej w Chropaczowie: w kościele mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 54 osoby, (nie uwzględniając powierzchni chóru, który zostaje zamknięty do odwołania) w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i higieny. - Powołując się na zarządzenie Ks. Abpa Wiktora Skworca z dnia 17 kwietnia br., przywracamy od poniedziałku 20 kwietnia w kościele celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2 - informują świętochłowiccy duszpasterze.

Parafia Św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach: od poniedziałku 20 kwietnia Msze Święte odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W kościele zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia podczas mszy świętej może uczestniczyć 60 osób. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach - Piaśnikach: zgodnie z nowym zarządzeniem arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca, Msze św. będą celebrowane w niedziele i dni powszednie według stałego harmonogramu. Zaleca się, by w Mszy św. uczestniczyły osoby związane z przyjętą intencją, z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15m kw. (83 osoby w kościele Parafii NSPJ w Piaśnikach).

Parafia św. Augustyna w Świętochłowicach - Lipinach: w kościele mogą przebywać maksymalnie 63 osoby podczas jednej celebracji. Trzeba pamiętać o obowiązku zakładania maseczki ochronnej. Dalej utrzymana jest dyspensa od obowiązku uczestniczenia we mszy niedzielnej, aż do odwołania. Na czas trwającej kwarantanny zawieszona jest spowiedź w konfesjonałach. W naglących przypadkach okazja do spowiedzi jedynie po uprzednim umówieniu się z kapłanem telefonicznie lub przez domofon na probostwie. Kancelaria czynna jest w ograniczonym zakresie.

Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach-Zgodzie: aktualnie obowiązuje limit do 50 osób obecnych na mszy św. Parafia Ewangelicka w Świętochłowicach: ze względu na obecną sytuację, stosując się do zaleceń Ministra Zdrowia, podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich spotkań parafialnych, a także odwołaniu nabożeństw. W Świętochłowicach oczywiście również zawieszone są nabożeństwa. Kościół jest jednak tam, gdzie są wierzący, dlatego świętochłowiczanie mogą oglądać nabożeństwa online na stronie Facebooka parafii. Ks. Sebastian Olencki przygotowuje niedzielne nagrania online.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w związku z częściową zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym 1. Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej – vide Zarządzenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 – z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.:

a. przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2; b. w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii. 2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30.

Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina – razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie – staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

3. Zarządzenie to należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowej/powitalnej). † Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

