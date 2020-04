Dwie pierwsze osoby z koronawirusem w Świętochłowicach. Prezydent apeluje do mieszkańców, by pozostali w domach

Pandemia koronawirusa cały czas rozwija się w Polsce. Codziennie słyszymy o kolejnych przypadkach zakażeń. Do tej pory nie było potwierdzonych chorych ze Świętochłowic. Zmieniło się to w sobotę, 4 kwietnia.

W Świętochłowicach ponad 150 osób przebywa na kwarantannie.

Sobota jest naprawdę słoneczna, a taka sama zapowiada się niedziela. Mieszkańcy powinni pozostać w domu dla swojego bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz wchodzenia do parków oraz lasów. Ciepła pogoda może kusić wiele osób, do wyjścia na zewnątrz. Prezydent apeluje jednak, żeby mieszkańcy Świętochłowic zostali w swoich domach.

Daniel Beger prosi także, żeby mieszkańcy zwracali uwagę tym, którzy chcą wyjść na zewnątrz lub właśnie przebywają poza domem. Apeluje, by świętochłowiczanie zgłaszali takie przypadki na policję.

- Zwracajcie uwagę tym, którzy nie stosują się do rządowych zakazów. W przypadku lekceważenia uwag, od razu informujcie policję - mówi Daniel Beger. - Jeśli my będziemy to tolerować i dawać ciche przyzwolenie, to będą. Dlatego liczę na Państwa współpracę ze służbami mundurowymi - odpowiedział jednej z mieszkanek, która stwierdziła, że ludzie będą robili spacery do sklepu.