Wystawy w Muzeum Śląskim znów dostępne dla zwiedzających. Co warto tu zobaczyć? Wybraliśmy TOP 10 atrakcji

Od 2 czerwca znów można zwiedzać wystawy w Muzeum Śląskim

Muzeum Śląskie w Katowicach po niemal trzymiesięcznym zamknięciu, spowodowanym przez pandemię koronawirusa, ponownie otwiera się dla zwiedzających. Jeszcze przed tygodniem udostępniona została przestrzeń zewnętrzna MŚ, w tym taras widokowy na szczycie wieży szybu Warszawa II, wróciły też wycieczki po terenie dawnej kopalni Katowice, czyli „Byzuch u Ferdynanda”.

Natomiast od wtorku, 2 czerwca, dla zwiedzających ponownie otwarto wystawy stałe i czasowe w gmachu głównym. Ekspozycje można zwiedzać od wtorku do niedzieli w tymczasowo skróconych godzinach, to jest od 12.00 do 18.00.

- Wraz z otwarciem muzeum uruchomiono także moodro bistro & cafe oraz moodro restaurant. Zapraszamy również do sklepu muzealnego Gyszynk i kawa na -2A (czynny bez kawiarni), w którym można odbierać zamówienia realizowane w sklepie internetowym – dodają muzealnicy.

Nadal nieczynne pozostają parking podziemny (dostępny jest parking naziemny od strony ulicy Dobrowolskiego; podziemny będzie udostępniany wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami), szatnie, przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka” w budynku dawnej stolarni, czytelnia Biblioteki MŚ oraz strefa dla dzieci znajdująca się na poziomie -4.