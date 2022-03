Policjanci ze Świętochłowic zatrzymali kolejnych kierowców, przekraczających dozwoloną prędkość. Nałożone mandaty to 1500 i 800 zł

Po dwóch miesiącach obowiązywania nowego taryfikatora za wybrane wykroczenia w ruchu drogowym, w Świętochłowicach kolejnych dwóch kierowców zapłaciło wysokiej wartości mandaty. Jednego z nich policjanci ukarali grzywną na kwotę 1500 złotych, a drugiego mandatem w wysokości 800 złotych.

Na początku tygodnia policjanci ze Świętochłowic, na ulicy Bytomskiej zatrzymali do kontroli drogowej dostawcze Iveco, którego kierowca okazał się 25-letnim mieszkańcem województwa lubelskiego. Okazało się, że pojazd nie jest dopuszczony do ruchu. Za popełnione wykroczenie policjanci ukarali mężczyznę grzywną na kwotę 1500 złotych.

Z kolei w środę, 2 marca 2022 roku podczas kontroli prędkości na ulicy Mickiewicza, policjanci zauważyli zbyt szybko przemieszczającego się volkswagena. Urządzenie do mierzenia prędkości wskazało, że w obszarze zabudowanym, na drodze z ograniczeniem do 40 km/h, kierowca osiągnął prędkość 71 km/h. Mundurowi zatrzymali do kontroli 41-latka ze Świętochłowic, którego ukarali mandatem w wysokości 800 złotych.

Oprac. Monika Jaracz / Policja Śląska