Pierwszy przypadek koronawirusa w Alstom. Zamknięto halę D13 w Świętochłowicach. Kilkanaście osób jest objętych kwarantanną

Pierwszy przypadek koronawirusa w Alstom. Firma oficjalnie nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła, by doszło do tego zdarzenia. Z innych źródeł wiemy, że 1 kwietnia zamknięto halę D13 w Świętochłowicach. Kilkanaście osób jest objętych kwarantanną. Wszystko przez to, że na swoją zmianę przyszedł pracownik, u którego żony wykryto wirusa SARS-CoV-2. Kilka dni później potwierdzony został też wynik badań na koronawirusa u samego mężczyzny.

Spawacz z Alstomu z koronawirusem. Pracownicy i ich rodziny na kwarantannie Nasza redakcja otrzymała informację, że jeden z pracowników Alstom Konstal Chorzów przyszedł do pracy, mimo tego że jego żona jest zakażona koronawirusem. O tym zdarzeniu pisaliśmy już wczoraj, 31 marca. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że hala Alstomu (hala D13 na terenie Delty Trans w Świętochłowicach) została zamknięta, a sprawę zgłoszono w sanepidzie. I chociaż sama firma tego nie potwierdziła, ani temu nie zaprzeczyła - to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie od Alstomu. Jeden z pracowników, spawacz, przyszedł w piątek, 27 marca, do pracy mimo tego, że jego żona (która pracuje w jednym ze szpitali w woj. śląskim) czekała na wynik testu na koronawirusa. Test okazał się pozytywny. Mężczyzna o tym wyniku dowiedział się w trakcie swojej zmiany. Powiadomił kierownika zmiany, który odesłał go do domu. Osoby, które w tym dniu pracowały w hali i miały bezpośredni kontakt z mężczyzną, zostali poddani kwarantannie. W poniedziałek, 30 marca, okazało się, że spawacz również ma pozytywny wynik badań na obecność koronawirusa. Z naszych informacji wynika, że pracownik ten został zwolniony.

Hala D13, czyli hala Alstomu, która zlokalizowana jest na terenie Delty Trans w Świętochłowicach, została poddana dezynfekcji. Przekazano także dane pracowników do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie, które mogły mieć kontakt z zakażonym koronawirusem mężczyzną. Ponadto, dowiedzieliśmy się, że firma miała ustalić kontakt do współpracowników, którzy mieli mieć kontakt ze spawaczem w ciągu ostatnich 2 tygodni tj. m.in. osoby pracujące na hali D13, które mogły mieć pośredni kontakt, kierownicy, osoby ze stołówki, kontrolerzy jakości.

Przypadek koronawirusa w Alstom Konstal SA w Chorzowie? - W piątek (red. przyp. 27 marca) wieczorem sanepid dzwonił do wszystkich pracownikach, którzy zostali wpisani na listę. Były to osoby, które miały lub mogły mieć styczność z tym pracownikiem. Sanepid sam oznajmił osobom, do których dzwonił, aby do momentu jak nie przyjdą wyniki tego pracownika już ograniczyli kontakt i nie wychodzili z domu - informuje nas jeden z pracowników.

Przekazano nam też informację, że od 1 kwietnia praca na hali D13 została wstrzymana do odwołania. Welu pracowników Alstomu jest poddanych kwarantannie. To też oznacza, że w kwarantannie są ich najbliżsi, z którymi mieszkają. Pracownicy podkreślają, że na terenie zakładu były dostępne środki do dezynfekcji rąk oraz była mierzona temperatura każdej osobie, która wchodzi na halę. Na terenie hali D13, czyli hali Alstomu w Świętochłowicach, pracuje według nieoficjalnych danych około 100 osób. Z początku praca była 3-zmianowa. W ostatnich dniach marca pracownicy jednak przychodzili na dwie zmiany. Teraz hala jest zamknięta do odwołania. Sami pracownicy już od dłuższego czasu bali się, że może dojść do takiej sytuacji. Niektórzy już wcześniej postanowili iść na urlopy czy zwolnienie lekarskie. Wiele osób jednak przychodziło do pracy, co jest zrozumiałe. To ich praca, a zdalnie się jej nie da wykonywać. Tym bardziej ważne jest, by nie narażać innych osób, jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że możemy być zarażeni.

- Wszyscy byli świadomi, że prędzej czy później niestety trafi się jakiś przypadek zakażenia - słuchamy w Alstomie. Z naszych informacji wynika, że kilka osób, które pracowały w bezpośrednim kontakcie ze spawaczem, u którego potwierdzony obecność wirusa SARS-CoV-2 czeka na wyniki badań. Nie wszyscy pracownicy z tej zmiany mieli jednak przeprowadzone badania.

