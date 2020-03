Koronawirus w chorzowskich zakładach Alstom Konstal? Sanepid zgłoszenie przyjął, ale firma nie potwierdza zdarzenia

Przypadek koronawirusa w Alstom Konstal SA w Chorzowie? Sanepid otrzymał zgłoszenie, ale firma nie potwierdza takiego zdarzenia. Ani nie zaprzecza...

Na skrzynkę redakcyjną otrzymaliśmy informacje, że mężczyzna, którego żona miała pozytywny wynik testu na koronawirusa, normalnie przyszedł do pracy do zakładu. Do zdarzenia miało dojść w piątek, 27 marca, wieczorem na terenie hal Alstom na terenie Delta Trans w Świętochłowicach.

Z przekazanych nam informacji wynikało, że kierownik miał odwołać trzecią zmianę. Sprawa ta została też zgłoszona do sanepidu wraz z listą osób, które miały mieć kontakt z tym pracownikiem. Zakład miał przejść dezynfekcję.

- Potwierdzam, że sanepid otrzymał zgłoszenie z firmy Alstom Konstal SA w Chorzowie - sprawdzili w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie.