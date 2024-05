Boże Ciało 2024 w Lipinach - zobacz ZDJĘCIA z przygotowań mieszkańców Świętochłowic. Wszystko już wyrychtowane

Sława procesji, która znana jest na całą Polskę, jest dla większości osób "efektem ubocznym" ich starań i tradycji.

- To jest tylko zewnętrzny przejaw kultu. Popularność tego wydarzenia nie bardzo nas interesuje. Nie robimy tego, by rozsławiać Lipiny na całą Polskę, to nie o to chodzi. To wyraz czci dla Jezusa – dodaje pani Grażyna.