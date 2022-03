Policjanci po służbie zatrzymali w Świętochłowicach poszukiwanego mężczyznę. Trzydziestolatek trafił do jednego ze śląskich aresztów

Ukrywającego się przed organami ścigania mężczyznę zatrzymali dwaj policjanci z komendy w Świętochłowicach, którzy po odbytej służbie wracali już do swoich domów. Poszukiwany trzydziestolatek trafił do jednego ze śląskich aresztów, gdzie spędzi ponad półtora roku.

Mężczyznę namierzyli sierżant sztabowy Dawid Michalik i sierżant Seweryn Ogrocki, którzy po wtorkowej służbie wracali do domu. Zauważyli trzydziestolatka w jednym z miejscowych sklepów i rozpoznali w nim poszukiwanego. Jak podaje policja, Sąd Rejonowy w Chorzowie wydał nakaz doprowadzenia świętochłowiczanina do aresztu śledczego. W związku z tym, że obaj policjanci wiedzieli o tym fakcie, natychmiast go zatrzymali. Zaskoczony mężczyzna został przekazany wezwanemu na miejsce patrolowi Policji.

Obaj policjanci służą na co dzień w świętochłowickim Wydziale Prewencji, który zajmuje się poszukiwaniem osób. Przez ostatnie trzy miesiące w ręce policji wpadło już blisko czterdziestu poszukiwanych, ukrywających się przed organami ściągania.

Oprac. Monika Jaracz / Policja Śląska