Policja ze Świętochłowic zatrzymała 66-latka poszukiwanego listem gończym. Przebywa obecnie w więzieniu, w którym spędzi najbliższe lata

Policja ze Świętochłowic zatrzymała 66-latka, który od blisko dwóch lat był poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia oraz listem gończym. Mężczyzna od kilkunastu miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Jak informuje policja, Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej wydał za poszukiwanym mężczyzną list gończy w celu odbycia przez niego ponad półtorarocznej kary pozbawienia wolności. Ponadto, wystosowano też wobec 66-latka dwa nakazy doprowadzenia, a każdy z nich miał skutkować ponad półtorarocznym pozbawieniem wolności.

Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę w jednym ze śląskich miast i zauważyli go podczas parkowania przez niego samochodu. Po opuszczeniu przez poszukiwanego auta, policjanci potwierdzili najpierw jego wygląd, który odpowiadał rysopisowi, a następnie tożsamość. Podczas akcji, 66-latek został zatrzymany i doprowadzony do komendy, skąd po wykonaniu niezbędnych czynności, trafił do policyjnego aresztu. Stamtąd z kolei, następnego dnia przewieziono go do więzienia, w którym spędzi najbliższe lata.

Oprac. Monika Jaracz / Policja Śląska