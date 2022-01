Netto otworzyło pierwszy sklep w Świętochłowicach - wcześniej było tam Tesco. Sprawdź GAZETKĘ z promocjami

Pierwszy sklep Netto w Świętochłowicach ma powierzchnię ok. 650 m2 i wyposażony jest w kasy samoobsługowe. To udogodnienie znacznie przyspieszające zakupy można znaleźć w coraz większej liczbie sklepów Netto.

Nowa placówka zlokalizowana jest przy ul. Katowickiej 31A, będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 6-22.

Wszystkie nowo otwierane sklepy Netto utrzymane są w formacie 3.0, który nawiązuje do skandynawskich korzeni sieci. W sferze wizualnej 3.0 to minimalistyczny wystrój wnętrz, który zapewnia komfort zakupów dzięki szerokim alejkom, neutralnemu oświetleniu oraz zastosowaniu naturalnych materiałów wyposażenia wnętrz.

GAZETKA na otwarcie - sprawdź w galerii: