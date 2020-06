Czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Wotum zaufania i absoluorium dla prezydenta miasta Daniela Begera

Prezydent Świętochłowic Daniel Beger z absolutorium

Świętochłowiccy radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi Danielowi Begerowi, podczas sesji 23 czerwca 2020 roku. Radni wysłuchali sprawozdania prezydenta miasta za okres międzysesyjny i przyjęli uchwały porządkowe oraz zmieniające budżet. Co ważne, Rada Miejska udzieliła absolutorium Danielowi Begerowi, prezydentowi Świętochłowic, z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

To nie był łatwy rok dla Świętochłowic. Zła sytuacja finansowa miasta i wezwanie przez RIO do przygotowania programu naprawczego wymusiło rezygnacje z wielu inwestycji. Zadania inwestycyjne, z których zrezygnowano to m.in. budowa Centrum Przesiadkowego Mijanka, Centrum Usług Społecznościowych w Chropaczowie czy budowa hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sudeckiej i budowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem.

Po burzliwej dyskusji Rada Miejska udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok Prezydentowi Danielowi Begerowi głosami 11 za przy 10 przeciw.