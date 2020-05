Znajomi posprzeczali się na działce w Świętochłowicach. 42-latek został dotkliwie pobity. Sprawcy trafili do aresztu

W weekend na terenie ogródków działkowych w Świętochłowicach doszło do sprzeczki pomiędzy znajomymi. 42-latek został dotkliwie pobity i trafił do szpitala. Policja zatrzymała sprawców, którzy usłyszeli już zarzuty, choć do winy się nie przyznali. Grozi im do 8 lat więzienia.

Znajomi posprzeczali się na działce w Świętochłowicach. 42-latek został dotkliwie pobity W sobotę, 9 maja, na terenie Świętochłowic doszło do dotkliwego pobicia 42-letniego mieszkańca miasta. Na ogródki działkowe, gdzie doszło do zdarzenia, wezwany został patrol z Komendy Miejskiej Policji. - Tam mundurowi zastali mężczyznę z licznymi ranami ciała. Policjanci niezwłocznie udzieli 42-latkowi pomocy przedmedycznej - mówi st. sierż. Paulina Wierzbowska. - Już ze wstępnej relacji pokrzywdzonego wynikało, że trzech mężczyzn oraz kobieta zaatakowali go na jego działce. Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawcy kopali świętochłowiczanina oraz uderzali ostrym narzędziem - dodaje st. sierż. Wierzbowska. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że załoga pogotowia ratunkowego zadecydowała o przewiezieniu mężczyzny do szpitala. Sprawcy zdarzenia uciekli, ale ich poszukiwania nie trwały długo. Mundurowi ustalili ich wizerunek i po kilku godzinach namierzyli czworo napastników innym ogródku działkowym, trzej mężczyźni byli nietrzeźwi. To znajomi ofiary w wieku od 27 do 62 lat, a motywem pobicia była najprawdopodobniej prywatna sprzeczka. Wszyscy trafili do aresztu i usłyszeli już zarzut pobicia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Ponadto 27-latek i 39-latka odpowiedzą za stosowanie gróźb. Grozi im do 8 lat więzienia. Zatrzymani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, dlatego szczegóły sprawy będą jeszcze wyjaśniali śledczy. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Chorzowie zostali objęci dozorem i zakazem zbliżania się oraz kontaktowania z pobitym 42-latkiem.