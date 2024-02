Zaprzęg Świętego Mikołaja powrócił. Pomoc dla Fundacji Rodzin Polskich im. Jana Pawła II

Akcja Zaprzęg Świętego Mikołaja

Koniec starego roku i początek nowego to czas głębokiej refleksji, planowania przyszłości i obdarowywania bliskich prezentami. Magię świąt czuć w powietrzu, a wszędzie wokół nas roztaczają się świąteczne dekoracje i piosenki. Jednakże dla wielu dzieci ten czas to nie tylko radość, lecz także smutek, stres i niepewność. Postanowiliśmy to zmienić przez organizację cyklicznej inicjatywy o wdzięcznym tytule: „Zaprzęg Świętego Mikołaja”.

Podczas ubiegłorocznej edycji część fundacji i stowarzyszeń, dzięki naszej pomocy i wsparciu, zorganizowała niezapomniane ferie dla swoich podopiecznych. Inni z kolei wykorzystali zebrane środki na zakup niezbędnych rzeczy pierwszej potrzeby. W symbolicznym worku Świętego Mikołaja, oprócz zabawek i słodyczy, pojawiły się również pieniądze na zakup leków, sprzętu medycznego czy pokrycie bieżących wydatków. Jest to dla nas istotne, aby być czujnym na wszelkie potrzeby zgłaszane przez fundacje i zapewnić, że środki te zostaną najlepiej wykorzystane.