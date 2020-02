Zaginął Piotr Relich ze Świętochłowic. Policja poszukuje zaginionego 63-latka

Świętochłowicka policja poszukuje Piora Relicha

63-letni Piotr Relich zaginął 13 stycznia 2020 roku. Mężczyzna wyszedł z domu i od tamtego czasu nie ma z nim kontaktu. Policjanci świętochłowickiej komendy prowadzą intensywne poszukiwania zaginionego 63-latka. Każdy, kto zna miejsce jego aktualnego pobytu lub w ostatnim czasie widział zaginionego, proszony jest o kontakt z policją.

Mężczyzna w momencie zaginięcia był ubrany w kurtkę koloru czarnego, spodnie ciemne materiałowe oraz czapkę z daszkiem koloru czarnego.

Rysopis zaginionego:

wzrost: 175 cm,

sylwetka: szczupła,

oczy: niebieskie,

włosy: krótkie blond,

twarz: okrągła,

uzębienie: proteza,

uczy i nos: normalny.

Cechy charakterystyczne : brak trzech palców lewej ręki.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego prosimy kierować do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16c, tel. całodobowy (32) 349 02 55 lub do najbliższej jednostki Policji tel. 997 i 112.