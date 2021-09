Wycieczki rowerowe do 16 km od Świętochłowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Świętochłowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 11 - 12 września przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 16 km od Świętochłowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Świętochłowic przygotowaliśmy na weekend 11 - 12 września.

Dystans: 77,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 446 m

Suma zjazdów: 1 454 m Trasę dla rowerzystów ze Świętochłowic poleca Pana79 Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Barbórkowa trasa Stopień trudności: 3

Dystans: 29,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 1 669 m

Suma zjazdów: 1 654 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Świętochłowic

Dzisiaj piękne słoneczko i lekki mrozik za oknem, dziś Święto Górników Barbórka,a że pracuje w kopalni to i moje święto.Postanowiłem je uczcić w swój oryginalny sposób robiąc małą rundkę po okolicy.Mrozik około zera stopni miejscami ułatwiał nie było takiej ciapy jak przy ostatniej mojej trasie, ale miejscami w lesie szczególnie utrudniał były wyjeżdżone koleiny, trzeba było się mocno skoncentrować bo można było zaliczyć glebę ;) Dlatego dałem poziom trudny w innych warunkach do przejechania dla każdego.Trasa o tej porze roku bardzo malownicza, po drodze miałem małą awarię nie mojego rumaka, lecz mnie dorwała sraczkus pospolitus :) Troczę tyłek zmarznął, ale jest się z czego pośmiać:)

PRZY OKAZJI BARBÓRKI WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO WSZYSTKIM GÓRNIKOM !!!!!!!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zamek Lipowiec-Mikołów Stopień trudności: 3

Dystans: 105,48 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 191 m

Suma podjazdów: 2 218 m

Suma zjazdów: 2 233 m Trasę rowerową mieszkańcom Świętochłowic poleca Pana79

🚲 Trasa rowerowa: Lotnisko Gliwice Stopień trudności: 2

Dystans: 52,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 400 m

Suma zjazdów: 1 424 m Trasę rowerową mieszkańcom Świętochłowic poleca Jaskulaa.d Wolna Niedziela+Piękna Pogoda=Super trasa rowerowa! Ponieważ mam dzisiaj więcej wolnego czasu, a pogoda aż kusi by wyjść na rower postanowiłem nie marnować ani chwili! Moim głównym celem stało się Lotnisko w Gliwicach-przypuszczalnie dzisiaj oblegane przez amatorów sportów lotniczych ze względu na super warunki.

Moją wycieczkę rozpocząłem na Helence i ruszyłem czerwonym szlakiem turystycznym w kierunku Żernik, stamtąd zboczyłem na gliwicką trasę rowerową (też czerwoną) która prowadzi do centrum Gliwic, a następnie na osiedle Sikornik. Trasa rowerowa jest poprowadzona głównie chodnikami. Po drodze zahaczam o Radiostację w Gliwicach i słynny "Czołg". Następnie przejeżdżam przez Osiedle Sikornik i ostatecznie "ląduje" na lotnisku. W rzeczy samej dzisiaj działała szkółka szybowcowa, odbywały się loty widokowe jak i skoki spadochronowe. Ponadto paru pilotów-amatorów latało swoimi "ultralajtami". Dla fanów lotnictwa była to prawdziwa gratka. Po paru chwilach spędzonych na lotnisku ruszyłem w kierunku M1 w Zabrzu gdzie odbywał się zlot Foodtrucków. Obrałem trasę przez Sośnicę. Pierwszy etap był bezproblemowy gdyż wzdłuż głównej drogi podążała szeroka ścieżka rowerowa. W pewnym momencie ścieżka się niestety kończy i trzeba tyrać główną drogą-średnia przyjemność biorąc pod wzgląd, że ruch był znaczny. Za Sośnicą wskakują na szlak Zabrzański i cisnę czym prędzej do M1 na ciepłą strawę, a następnie do domu;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Popołudniowo przez cztery akweny Stopień trudności: 2

Dystans: 78,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 731 m

Suma zjazdów: 1 721 m Rowerzystom ze Świętochłowic trasę poleca Pana79 Ta trasa już dawno chodziła mi po głowie, a że dziś pogoda dopisała to postanowiłem ją zaliczyć.Na początek udałem się w stronę Wesołej nad kąpielisko Wesoła Fala ( pierwszy z akwenów), następnie przez Górę Kamienną w stronę Lędzin-Imielina nad Zbiornik Dziećkowice (drugi akwen) tam krótki postój na uzupełnienie płynów i batonik musli.Dalej obok Smutnej Góry przez Chełm Śląski-Stary Bieruń docieram nad Jezioro Łysina, następnie w stronę Paprocan zaliczam Jezioro Paprocańskie (czwarty akwen), z tond to już rzut beretem przez Żwaków-Wilkowyje do domku zaliczając jeszcze po drodze tradycyjne zasłużone małe piwko w barze U RICHATA. Nie wiedziałem że stuknie mi aż 80 kilosików ale warto było, polecam do przejechania każdemu zakręconemu rowerzyście ;)

Nawiguj

