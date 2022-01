Wycieczki rowerowe do 10 km od Świętochłowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rowerem w okolicy Świętochłowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Świętochłowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Świętochłowicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Świętochłowicach ma być 4°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 86,93 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 474 m

Suma podjazdów: 1 361 m

Suma zjazdów: 1 777 m

Woytekw75 poleca trasę rowerzystom ze Świętochłowic

Cześć druga podróżowania po Białym Śląsku. Tym razem przez lublinieckie lasy na wschodnie rubieże tego rejonu. Odwiedzona legendarna Góra Grójec z zapadniętym zamkiem, jedna z najstarszych miejscowości Śląska- Lubsza oraz niewielkie miasteczko Woźniki. I chwila odpoczynku w Kaletach Zielonej bo lubię po prostu tą miejscówkę. Oprócz kilku odcinków piaszczystych całkiem przyjemna asfaltowo-szutrowa trasa.

Nawiguj