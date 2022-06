Wycieczki rowerowe do 10 km od Świętochłowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Wycieczki rowerowe ze Świętochłowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Świętochłowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 96,18 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 2 284 m

Suma zjazdów: 2 338 m

Arturroo1983 poleca trasę rowerzystom ze Świętochłowic

Dystans 96 km. Z Michałkowic skierowaliśmy się na Żabie Doły, dalej przez Bytom. Następnie przez mniejsze miejscowości Mikulczyce, Żerniki, jechaliśmy bocznymi drogami, ominęliśmy centrum Zabrza i dojechaliśmy do Gliwic, gdzie znajdują się miejsca docelowe naszej trasy: śluza Łabędy na Kanale Gliwickim, drewniana Radiostacja Gliwice, Jezioro Dzierżno. Po małym pitstopie przy jeziorze ruszyliśmy w drogę powrotną przez Pyskowice, Zawadę, Rokitnicę, Suchą Górę, Radzionków, Dobieszowice. Naszą wyprawę zakończyłem pysznym grillem :):):) na ogródku w Bańgowie. Trasę pokonałem wspólnie z Markiem. Pogoda była słoneczna, a nawet upalna, wiatr trochę trzymał podczas jazdy, ale dawał ulgę od gorąca.

