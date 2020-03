Walka z koronawirusem. W Świętochłowicach ruszyła akcja "Zakupy dla Seniora". Wolontariusze zaniosą seniorom zakupy do domów

Wolontariusze pomogą seniorom w Świętochłowicach. Rusa akcja "Zakupy dla Seniora"

W Świętochłowicach wolontariusze pomogą seniorom zrobić zakupy. To wszystko po to, by w dobie epidemii, seniorzy jak najmniej wychodzili z domów. W ten sposób zmniejsza się możliwość zakażenia koronawirusem. W Świętochłowicach ruszyła akcja "Zakupy dla Seniora".

- Proszę świętochłowickich seniorów, by przez najbliższe dwa tygodnie nie wychodzili z domów, unikali dużych skupisk ludzi – mówi Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

- O zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków poproście Państwo rodzinę lub sąsiadów. Jeśli jednak nie macie do kogo się zwrócić, zadzwońcie na specjalnie przeznaczony do tego numer telefonu. Wolontariusze zakupią żywność, środki higieniczne i środki czystości w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania lub wykupią leki na podstawie przekazanych recept – dodaje prezydent Świętochłowic.