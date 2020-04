W Świętochłowicach trwa przebudowa torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej. Linia tramwajowa numer 11 wciąż jest zawieszona

W Świętochłowicach prace na torowisku przy ulicy Chorzowskiej potrwają do połowy lipca 2021 roku. Wykonawca robót jest konsorcjum firm: SPEC BRUK, SPAW-TOR i PROGREG Budownictwo. 18 marca podpisana została umowa, a niespełna trzy tygodnie później na placu budowy rozpoczęły się pierwsze prace.

- Gdy tylko przekazaliśmy wykonawcy plac budowy, pojawili się na nim pierwsi pracownicy, którzy rozpoczęli demontaż starej infrastruktury od sieci trakcyjnej. Jeszcze przed świętami ze słupów usunięte zostały wszystkie elementy sieciowe a bezpośrednio po świętach wykonawca przystąpił do demontażu torowiska – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej" jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z dobudową drugiego toru obejmie 2,5-kilometrowy odcinek od ul. Goduli w Rudzie Śląskiej do skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach. To w sumie ok. 5300 metrów toru pojedynczego.

Wartość prac, które wykona konsorcjum firm SPEC BRUK, SPAW-TOR i PROGREG wynosi ok. 29,7 mln zł netto.