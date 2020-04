W Świętochłowicach rozdano seniorom darmowe maseczki. Łącznie do seniorów trafi kilka tysięcy bezpłatnych maseczek wielorazowych

Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W Świętochłowicach strażnicy miejscy rozdają seniorom maseczki

Od 16 kwietnia jest obowiązkowe zasłanianie ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym mus nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Do świętochłowickich seniorów trafi kilka tysięcy bezpłatnych maseczek wielorazowych. Od czwartku 16 kwietnia strażnicy miejsce rozdają na terenie Świętochłowic maseczki. Z uwagi na ich ograniczoną liczbę będą one rozdawane wyłącznie osobom starszym. Strażników miejskich można spotkać między godziną 10.00 a 12:.00 w miejscach, w których seniorzy robią zakupy.

- Wiele osób ma problem z zakupem środków ochrony osobistej ze względu na ich dostępność oraz cenę. Dlatego kolejnym działaniem zmierzającym do poprawy bezpieczeństw epidemicznego w Świętochłowicach jest zaopatrzenie mieszkańców w maseczki wielorazowego użytku. Grupą, którą chcemy chronić w szczególny sposób są osoby starsze, bo to one właśnie są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem - podkreśla Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.