W ciągu ośmiu miesięcy, w Świętochłowicach ma powstać nowoczesne zaplecze sportowe na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”

W Świętochłowicach podpisano umowę na modernizację oraz budowę boisk, które mieszczą się bądź powstaną na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”. Realizacja inwestycji rozpocznie się już niebawem, a czas, jaki jej wykonawca ma na sprostanie zadaniom w ramach przedsięwzięcia to okres ośmiu miesięcy od podpisania umowy.

Jeszcze więcej sportu w Świętochłowicach

Nowoczesne zaplecze sportowe, jakie ma powstać przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach jest kolejną inwestycją Miasta, dzięki której mieszkańcy będą mieli więcej możliwości spędzania wolnego czasu w formie aktywnej. Najwięcej z tego przedsięwzięcia skorzystają dzieci i młodzież, a przede wszystkim osoby, które trenują w klubach sportowych. Nowoczesne zaplecze ma przyczynić się również do jeszcze większej aktywizacji społeczności w zakresie uprawiania sportu i zmotywować ją do zdrowego stylu życia, czemu sprzyja ruch. – Osobiście bardzo zależało mi, by w Świętochłowicach powstała profesjonalna baza dla piłkarzy i akademii sportowych – powiedział podczas konferencji prasowej Prezydent Świętochłowic, Daniel Beger. – Inwestycja (…) pokazuje, jak bardzo zmieniają się Świętochłowice, zwłaszcza jeśli chodzi o sport – dodał.