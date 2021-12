Ukradł 3 rowery. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności

Dyżurny świętochłowickiej Policji odebrał zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem w dzielnicy Chropaczów. Na miejsce pojechali kryminalni z miejscowej jednostki. Tam ustalili, że nieznana osoba włamała się do pomieszczenia gospodarczego na parterze budynku.

Zamiłowanie do rowerów

Łupem złodzieja padły między innymi trzy rowery. Wnikliwa praca policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach doprowadziła do ustalenia najpierw wizerunku podejrzewanego, a później jego personaliów. Wczoraj policjanci zatrzymali złodzieja. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec miasta. Chłopak zdążył już spieniężyć w lombardzie jeden z jednośladów. Jednak kryminalni odzyskali skradzione mienie, które niebawem wróci do prawowitych właścicieli. Świętochłowiczanin, po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszał zarzut. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.