Tygodniowy przegląd prasy (Świętochłowice, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje ze Świętochłowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świętochłowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielka wyprzedaż w Lidlu! Rabaty do -80 proc. na artykuły przemysłowe i odzież. Co można kupić taniej?”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

📢 Ostrzeżenie IMGW na sobotę 13.06: burze z gradem w woj. śląskim. Prawdopodobieństwo: 80 procent IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami w woj. śląskim w sobotę 13 czerwca 2020 r. z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad – czytamy w ostrzeżeniu Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

📢 Boże Ciało 2020 w Świętochłowicach. Procesja Bożego Ciała w parafii św. Józefa w Świętochłowicach ZDJĘCIA Boże Ciało 2020 w parafii św. Józefa w Świętochłowicach. Procesja wyruszyła spod Centrum Kultury Śląskiej, a następnie wierni maszerowali przez ul. Drzymały (dom narodzin Sługi Bożej Marii Dulcissimy), bramę filii K.L Auschwitz. Procesja kończyła się przy wejściu do Salezjańskiego Zespołu Szkół w Świętochłowicach. 📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Wesołe zdjęcia piesków ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie. Adoptujcie te kochane zwierzaki! Wesołe zdjęcia piesków ze schroniska dla zwierząt w Chorzowie. Kamila Jagusz, która od lat związana jest ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, postanowiła pokazać radosne oblicze piesków. Zwierzaki te czekają na nowy dom. Kamila Jagusz chce zachęcić do adopcji tych piesków. Chorzowianka wybrała 19 piesków ze schroniska, by każdemu z nich zrobić zdjęcie i tym samym zwiększyć szansę na adopcję. Sami zobaczcie te radosne kundelki! 📢 Związkowcy z ArcelorMittal Poland piszą do premiera. Zarząd oszczędza, wykorzystując koronawirusa? Tak uważa „Solidarność” „Solidarność” z ArcelorMittal Poland zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o pilną interwencję w sprawie sytuacji pracowników koncernu. W ocenie związkowców zarząd instrumentalnie wykorzystuje epidemię COVID-19 w celu uzyskania jak największych oszczędności w kosztach zatrudnienia oraz dotacji ze środków publicznych.

📢 Poszukiwani w woj. śląskim za kradzieże rozbójnicze. Można pomóc policji. Widzieliście ich? W galerii znajdziecie zdjęcia i opisy poszukiwanych za kradzieże rozbójnicze w woj. śląskim. Jeśli kiedykolwiek ich widzieliście, zgłoście to policji. 📢 20 rzeczy, których Czesi zazdroszczą Polakom! Wiedziałeś o tym? Wielu będzie zaskoczonych! Polacy często narzekają na życie w swoim kraju i cechy swoich rodaków. Tymczasem nasi sąsiedzi zza południowej granicy zazdroszczą nam wielu rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Czeski serwis internetowy G.cz. przygotował zestawienie powodów, dla których lepiej urodzić się Polakiem niż Czechem. Zobaczcie 20 z nich - kliknijcie w "zobacz galerię". 📢 Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata. Zobaczcie zdjęcia Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż.

📢 Kup dom w Śląskiem po okazyjnej cenie! Zobacz najciekawsze oferty z czerwca i lipca 2020 LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Kup dom w Śląskiem po okazyjnej cenie! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ 📢 Miss Matura 2020. Uczennice w maseczkach - czyli rzecz o dzisiejszej modzie maturalnej w woj. śląskim [ZDJĘCIA] Dziwna to MATURA! W czerwcu, uczniowie w maseczkach, zalecany dystans....To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. Na maturze liczy się przede wszystkim wiedza, ale także to, jak się na ten egzamin ubierzemy. Na jaki styl stawiają tegoroczni maturzyści? Zobacz zdjęcia wykonane przez naszych dziennikarzy, podczas egzaminu z języka polskiego. Kliknij w "zobacz galerię".

Ile można zarobić za bycie w komisji wyborczej?