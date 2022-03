Trasy rowerowe do 10 km od Świętochłowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Trasy rowerowe ze Świętochłowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Świętochłowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Świętochłowicach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Świętochłowicach ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Bezcelowe kręcenie km

Stopień trudności: 1

Dystans: 24,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 623 m

Suma zjazdów: 644 m

AniaBog poleca trasę rowerzystom ze Świętochłowic

Jeśli wsiadasz na rower tylko po to by podkręcić kilometry, to ta trasa jest dla Ciebie.

95% trasy prowadzi przez lasy i drogi asfaltowe we wioskach. Jedynie ok. 1.20 km przejechałem drogą nr 44 Mikołów Gliwice... ale to nic w porównaniu z zielenią i ptakami ćwierkającymi. Polecam.

