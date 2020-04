To był pierwszy weekend w sklepach bez godzin dla seniorów. Zasada budzi kontrowersje: seniorzy i tak robią zakupy przez cały dzień

Sobota i niedziela 25 i 26 kwietnia będą pierwszymi dniami, w których nie obowiązują tzw. godziny dla seniorów w sklepach. Już wcześniej zasady dotyczące tych godzin zostały poluzowane. Sprawdź, kiedy i gdzie dokładnie obowiązują godziny dla seniorów, a kiedy i gdzie nie.

"Godziny dla seniorów" we wszystkich sklepach wprowadzono od 31 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, by ułatwić osobom w wieku 65+ robienie zakupów. Wg tego prawa "godziny dla seniorów" obowiązują w godz. 10-12. Wtedy do sklepów mają wstęp jako klienci tylko ludzie, którzy mają więcej niż 65 lat. Ta zasada, choć teoretycznie dobra, bo dająca seniorom więcej spokoju w zakupach bez kolejek, jednak okazała się szeroko krytykowana przez innych klientów i handlowców.

Jednocześnie bowiem nie zakazano seniorom robienia zakupów w innych godzinach, co powodowało, że i tak chodzą do sklepów przez cały dzień, przyczyniając się do większych kolejek. Poza tym ta zasada obowiązywała na początku w każdym sklepie, niezależnie od branży.

Polska Izba Handlu informowała, że coraz więcej przedsiębiorców zgłasza problemy dotyczące godzin dla seniorów, mówiąc, że ten przepis nierzadko paraliżuje pracę sklepów. Pracownicy zwracają m.in. uwagę na to, że personel sklepu ma ręce pełne roboty i nie ma czasu na legitymowanie klientów.

Pierwsza zmiana w godzinach dla seniorów - godziny te nie obowiązują w hurtowniach i aptekach Rząd po jakimś czasie zorientował się, że to bez sensu, by w każdym sklepie i punkcie handlowym obowiązywały "godziny dla seniorów", i znowelizował to prawo.

Jak wynika z nowelizacji rządowego rozporządzenia, od środy 8 kwietnia godziny dla seniorów nie dotyczą już podmiotów, których przeważająca działalność polega na handlu hurtowym, niezależnie od branży.

Oprócz tego zmieniły się przepisy dotyczące godzin dla seniorów w aptekach i punktach aptecznych. Młodsze osoby będą mogły wtedy skorzystać z ich usług, ale tylko przy zakupie produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia, który jest konieczny ze względu na nagłe zagrożenie życia i zdrowia.

Młodsi klienci aptek mogą więc w praktyce kupować lekarstwa albo inne medykamenty w aptekach w godz. 10-12, ale już np. sprzedaży kosmetyków aptekarze mogą im odmówić. Druga zmiana w godzinach dla seniorów - godziny te nie obowiązują w weekendy Kolejne zluzowanie w kwestii godzin dla seniorów przyszło wraz z rozporządzeniem z 19 kwietnia 2020. Wg niego, od 20 kwietnia godziny dla seniorów obowiązują tylko w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 10-12. W weekendy wszystkie grupy wiekowe mogą robić zakupy przez cały dzień, zgodnie z godzinami działalności sklepów.

Godzin dla seniorów obowiązują teraz od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12 . Weekend 25 i 26 kwietnia był więc pierwszym bez "godzin dla seniorów". Zluzowało to trochę sklepy i ich pracowników, bo do tej pory każdy większy sklep musiał wystawiać na te 2 godziny pracownika do pilnowania, by do środka wchodzili tylko seniorzy.

