Szymon Hołownia w Świętochłowicach. Marszałek Sejmu udzielił młodzieży lekcji obywatelskiej - zobacz ZDJĘCIA ze spotkania

- Pojeździłem podczas kampanii i widziałem, jak ta inwestycja jest robiona. Widziałem ludzi, którzy płakali rzewnymi łzami, bo im te tory planowali a to przez ganek, a to przez sypialnię, a to przez pole, w Mikołowie przez ogród botaniczny. Wszędzie, gdzie im przyszło do głowy to planowali te tory w tę i z powrotem - mówi Szymon Hołownia.

Następnie, Szymon Hołownia nawiązał do audytu, który został zlecony przez rząd Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi.

- Tu nie chodzi o to, żeby teraz uwalać rzecz tylko dlatego, że to zrobił PiS. Jak to ma sens, to róbmy to. Na dzisiaj, z moim stanem wiedzy, po rozmowach, audytach, po tym, jak już mamy dostęp do tych szuflad i szaf, a nie tylko kampanii promocyjnych, na które wpadały miliony złotych po to, żeby sobie miło latać z pieskiem, a ktoś pieniądze przytulił za te kampanie - mówi Szymon Hołownia. - Do tego te CPK służyło, tego nikt nie budował. Oni po prostu pieniądze brali po to, żeby opowiadać, że do zbudują. Dzisiaj CPK ma sens. Powinniśmy ten projekt kontynuować i budować - dodaje.