Świętochłowicki radny Rafał Ł. z żoną fałszowali podpisy. Jest wyrok sądu

Świętochłowicki radny miasta Rafał Ł. i jego żona Katarzyna Ł. zostali kazania za fałszowanie podpisu na deklaracji przystąpienia do partii - Platformy Obywatelskiej oraz na wniosku o utworzenie drugiego koła tej partii w Świętochłowicach. Chorzowski sąd wymierzył im po 3 tysiące złotych grzywny. Małżeństwo już złożyło sprzeciw od wyroku nakazowego.

Świętochłowicki radny i jego żona z wyrokiem fałszowanie podpisów W ostatnich dniach listopada Prokuratura Rejonowa w Chorzowie skierowała akt oskarżenia przeciwko Rafałowi Ł., obecnemu radnemu Rady Miejskiej w Świętochłowicach oraz jego żonie Katarzynie Ł. Byłemu przewodniczącemu rady miasta Rafałowi Ł. zarzucono podżeganie Katarzyny Ł. do podrabiania podpisu jednej osoby na deklaracji przystąpienia do partii politycznej - Platformy Obywatelskiej oraz na wniosku o utworzenie drugiego koła tej partii. Sąd Rejonowy w Chorzowie w grudniu wydał wyrok nakazowy, uznając winę Rafała Ł i Katarzyny Ł. i wymierzył im karę grzywny po 3 tysiące złotych. Prokuratura nie będzie się od tego wyroku sprzeciwiać. Państwo Ł. mieli siedem dni, od otrzymania wyroku, by złożyć od niego sprzeciw. - Podpisy były badane przez biegłego grafologa. Z jego opinii wynika, że podpisy nie należą do tej osoby, do której miały należeć. Zostały one nakreślone przez Katarzynę Ł. Chodzi o dwa podpisy na dwóch dokumentach - deklaracji przystąpienia jako członek do partii Platformy Obywatelskiej oraz wniosku o utworzenie drugiego koła Platformy Obywatelskiej w Świętochłowicach - mówi Cezary Golik, zastępca prokuratora rejonowego w Prokuraturze Rejonowej w Chorzowie.

- Złożyliśmy już sprzeciw od wyroku nakazowego - mówił Rafał Ł., który jednak oficjalnie nie komentuje całej sprawy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Rozłam w świętochłowickich strukturach Platformy Obywatelskiej Do politycznego rozłamu w Świętochłowicach doszło na początku 2019 roku. Przypomnijmy, że w 2010 r. Dawid Kostempski, były prezydent Świętochłowic, został przewodniczącym koła miejskiego Platformy Obywatelskiej w Świętochłowicach. W trakcie jego ostatniej kadencji radny Rafał Ł. był nawet przewodniczącym Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Po przegranej w wyborach samorządowych w 2018 roku przez Dawida Kostempskiego, relacje w partii zaczęły się psuć. W związku z tym Rafał. Ł. złożył do zarządu wojewódzkiego PO wniosek o utworzenie w mieście drugiego koła tej partii. Pod tym wnioskiem potrzeba było trzech podpisów. Łącznie na wniosku ostatecznie było z 10 podpisów - członków partii lub osób, które chciały do niej należeć. I rzeczywiście w Świętochłowicach zostało utworzone drugie koło Platformy Obywatelskiej, które funkcjonuje do dziś.

Rafał Ł. to obecny radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach kadencji 2018-2023. Jest członkiem Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz komisji doraźnej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów Miasta Świętochłowice i podległych im funkcjonariuszy publicznych w zakresie wpływu tych działań i zaniechań na stan finansów Miasta Świętochłowice w latach 2010-2018 w związku z Uchwałą Nr 126/VIII/2019 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wezwania Miasta Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do RIO w Katowicach.

