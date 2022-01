Świętochłowice. Złodziej wpadł na "gorącym" uczynku. Próbował okraść fiński domek

Oficer dyżurny świętochłowickiej Policji odebrał zgłoszenie dotyczące osoby, próbującej włamać się do jednego z domków fińskich.

Do dzielnicy Piaśniki pojechali policjanci z ogniwa interwencyjnego. Drzwi do budynku były zamknięte. Jak się później okazało, sprawca zamknął je za sobą od środka, licząc na to, że zmyli w ten sposób mundurowych, że wewnątrz nikogo nie ma. Jednak stróże prawa nie dali się zwieźć pozorom.

Złapany na gorącym uczynku rabuś okazał się 44-letnim mieszkańcem miasta. Policjanci ustalili, że próbował ukraść znajdujące się w domku elementy metalowe. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu usiłowania kradzieży z włamaniem.

Grozi im do 15 lat więzienia, ponieważ czynu tego dopuścili się w warunkach recydywy.