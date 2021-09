Świętochłowice: Staw Kalina jest oczyszczany. Czuć potworny fetor

Świętochłowice. Trwa oczyszczanie ekologicznej bomby. Staw Kalina w Zgodzie od lat skażony jest chemikaliami. Staw zanieczyszczony jest m.in. fenolami i węglowodorami aromatycznymi. Chemikalia do stawu dostawały się przez lata z chorzowskich zakładów chemicznych "Hajduki". W 2021 roku rozpoczął się jednak proces oczyszczania stawu. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Remea i Menard i oraz inżynier kontraktu Invest Complex. Sprawdzamy, na jakim etapie są prace i dlaczego w ostatnim czasie ze stawu zaczęło jeszcze bardziej śmierdzieć.

Staw Kalina to bomba ekologiczna. Trwa oczyszczanie stawu Staw Kalina w Świętochłowicach ma nie tylko zostać oczyszczony, ale także ma stać się miejscem rekreacji i wypoczynku. Prace budowlane na stawie Kalina rozpoczęły się trzy miesiące wcześniej niż planowano. Roboty ruszyły 1 kwietnia 2021 roku. Sprawdzamy dziś, na jakim są one obecnie etapie. - Oczyszczanie stawu Kalina prowadzimy na trzech frontach. Pierwszy, który wykonaliśmy już w 100 procentach, to budowa bariery przeciwfiltracyjnej odgradzającej hałdę – emiter zanieczyszczeń - od stawu. Dzięki temu żadne zanieczyszczenia z hałdy nie dostaną się ponownie do stawu ani do wód gruntowych. Drugi front działań to przebudowa instalacji wodno-sanitarnych – budowa zbiornika retencyjnego, który powstaje od strony ul. Wiśniowej. Trwają tutaj prace związane z konstrukcją żelbetową. To czysto budowlane prace – mówi Piotr Surma, dyrektor kontraktu, przedstawiciel firm Remea oraz Menard. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

- Mieszkańców z pewnością najbardziej interesują prace prowadzone na samym stawie Kalina. Staw jest gotowy od wyciągania zanieczyszczonych osadów i te prace trwają i prowadzone są zgodnie z warunkami umowy z Urzędem Miasta Świętochłowice. Refuler wyciąga osady z dna stawu. Codziennie widać postęp prac, dziennie wyciąganych jest kilkadziesiąt ton tych zanieczyszczonych osadów. Nasze urządzenie to taki wolnoobrotowy świderek skrawający na dnie te osady. Potem w systemie zamkniętym te osady zostają odwodnione na prasie filtracyjnej i w ten sposób otrzymujemy odwodniony osad i odciek z prasy. Czysta woda z powrotem trafia do stawu - wyjaśnia proces dyrektor kontraktu.

Wielu mieszkańców Świętochłowic oraz Chorzowa zgłasza, że odkąd na stawie zaczął pracować refuler, to odór, który wydziela się ze stawu Kalina jest jeszcze silniejszy. Jeszcze zanim rozpaczała się remediacja stawu Kalina, zwłaszcza w ciepłe dni, można było w dzielnicy Zgoda poczuć nieprzyjemny zapach unoszący się od stawu. Teraz fetor ten w niektóre dni jest jeszcze intensywniejszy. Nie jest to komfortowe dla mieszkańców, ale można było się tego spodziewać. Te nieprzyjemności zapachowe nie zagrażają mieszkańcom, ale są mało przyjemne. Mogą potrwać do czasu wydobywania zanieczyszczeń ze stawu. W okresie jesiennym, gdy parowanie stawu, a tym samym unoszenie się zapachów jest mniejsze, fetor powinien być mniejszy.

- Mimo tego, że osady wyciągane są w dosyć łagodny sposób, a nie na zasadzie rozgrzebywania dna, to mimo tego dochodzi do podniesienia zanieczyszczeń w samej wodzie – w stawie. Przy naturalnym procesie parowania stawu sprawia to, że odczucia zapachowe są intensywniejsze. Fetor ze stawu Kalina jest silniej odczuwany przez mieszkańców. Staw Kalina ma 5 hektarów, więc te efekty parowania są spore. Oczywiście specjalnymi urządzeniami mierzymy jakość powietrza przy stawie Kalina, sprawdzając czy nie są przekroczone nomy bezpieczeństwa dla zdrowia. Pomiary te nie wykazują przekroczenia normy co do stężeń zanieczyszczenia powierza, ale sama odczuwalność odorowa jest większa. Sami to czujemy. Dążymy do tego, by oczyścić ten staw i całkowicie zlikwidować zanieczyszczone osady z dna stawu. Wtedy też zniknie fetor. Prace te są na początkowym etapie. Usunęliśmy ok. 10 proc. osadów. Łącznie do pozbycia się jest około 3,5 tys. ton zanieczyszczanych osadów dennych - tłumaczy Piotr Surma, dyrektor kontraktu, przedstawiciel firm Remea oraz Menard.