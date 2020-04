Świętochłowice: rusza koalicja przeciw agresji domowej. To start kampanii "Przerwij koszmar w czterech ścianach!"

- Bezpieczeństwo mieszkańców to dla mnie absolutny priorytet. Dotyczy to nie tylko aspektu walki z koronawirusem, ale też skutków społecznych izolacji - podkreśla Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Przerwij koszmar w czterech ścianach! Rozpoczęła się świętochłowicka koalicja przeciw agresji domowej. Miasto Świętochłowice rozpoczęło kampanię "Przerwij koszmar w czterech ścianach!", która jest adresowana do osób krzywdzonych, agresorów oraz świadków przemocy. Uruchomiono też specjalny, całodobowy telefon interwencyjny, którym dostępny jest pod numerem - 509 398 668.

W akcję włączyły się również Straż Miejska w Świętochłowicach oraz Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.

Całodobowy numer interwencyjny dla ofiar, sprawców i świadków przemocy w Świętochłowicach: 509 398 668.

- Potencjalny wzrost liczby przypadków użycia przemocy wobec osób najbliższych w czasie epidemii uzasadniają też czynniki psychologiczne. Lęk, narastające poczucie braku kontroli, utrata lub obniżenie dochodu – to wszystko może prowadzić do wybuchów agresji - zaznacza Katarzyna Michalak, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, który koordynować będzie działania w ramach kampanii.

- Nastał dla nas wszystkich bardzo trudny czas, rodzi się wiele napięć, złości, frustracji, jednak nie można być obojętnym wobec drugiego człowieka, wobec dziecka, osoby starszej, zwłaszcza, gdy doświadcza przemocy i niewłaściwego traktowania. Zawsze należy reagować na to, co złe, co niszczy czyjąś godność – podkreśla Katarzyna Michalak.