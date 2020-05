Świętochłowice: prace na Chorzowskiej. Trwa remont torowiska aż do granicy z Rudą Śląską. Nie kursuje linia nr 11

Remont torowiska wzdłuż ulicy Chorzowskiej. Zawieszona jest linia tramwajowa nr 11

Na świętochłowickim odcinku linii nr 11 trwa przebudowa torowiska. Remontowany jest 2,5-kilometrowy odcinek torowiska od ul. Goduli w Rudzie Śląskiej do skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach. Prace te rozpoczęły się w kwietniu tego roku. 18 marca podpisana została umowa a niespełna trzy tygodnie później na placu budowy rozpoczęły się pierwsze prace.

- Gdy tylko przekazaliśmy wykonawcy plac budowy, pojawili się na nim pierwsi pracownicy, którzy rozpoczęli demontaż starej infrastruktury od sieci trakcyjnej. Jeszcze przed świętami ze słupów usunięte zostały wszystkie elementy sieciowe a bezpośrednio po świętach wykonawca przystąpił do demontażu torowiska - mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

W Świętochłowicach powstaje linia dwutorowa. To kontynuacja prac związanych z przebudową ul 3 Maja w Chorzowie

Przypomnijmy, że wykonawcą robót jest konsorcjum firm: SPEC BRUK, SPAW-TOR i PROGREG Budownictwo. W Świętochłowicach wybudowana zostanie linia dwutorowa wzdłuż ulicy Chorzowskiej, w miejscu już starego odcinka jednotorowego. Prace te obejmą 2,5 km odcinek torowiska. To w sumie ok. 5300 metrów toru pojedynczego. Koszt tych prac to wynosi ok. 29,7 mln zł netto.