Świętochłowice: modernizacja torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej. Powstanie nowa dwutorowa linia od granicy z Rudą Śląską

Modernizacja torowiska w Świętochłowicach wzdłuż ul. Chorzowskiej

Trwa modernizacja linii tramwajowej w Świętochłowicach. Nowa dwutorowa linia tramwajowa zastąpi już stary odcinek jednotorowy wzdłuż ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach. Prace te obejmą 2,5-kilometrowy odcinek od ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej do skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach. Koszt tego zadania to ok. 29,7 mln zł.

W środę, 18 marca, w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie, Sławomir Pośpiech - pierwszy zastępca prezydenta Świętochłowic, Henryk Kolender - członek zarządu spółki Tramwaje Śląskie oraz Bolesław Knapik - prezes zarządu spółki, podpisali umowę na modernizację torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach.

Nowa dwutorowa linia tramwajowa powstanie wkrótce w miejsce wyeksploatowanego odcinka jednotorowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach. To kontynuacja toczących się prac wzdłuż ul. 3 Maja w Chorzowie. Prace te wykonana konsorcjom firm SPEC BRUK, SPAW-TOR i PROGREG.