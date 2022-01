Świętochłowice: Marsz na Zgodę 2022. Mieszkańcy upamiętnili ofiary Tragedii Górnośląskiej. Zobaczcie ZDJĘCIA

2,5 tys. - tyle ofiar oszacowano od lutego do listopada 1945 roku w obozie Zgoda. W latach . W latach 1943-1945 obóz w Świętochłowicach funkcjonował jako filia niemieckiego KL Auschwitz, a od lutego do listopada 1945 roku jako obóz pracy dla volksdeutschów i Niemców. Ludność Górnego Śląska, zweryfikowana jako niemiecka, miała zostać osadzona w obozie.

Z Hali Targowej do obozu Zgoda

Dopiero po przygotowaniu obozu na przyjęcie więźniów kierowano ich do docelowego miejsca odosobnienia. Mogło jednak zginąć więcej osób.

Przed trafieniem do obozu, zatrzymani na początku marca 1945 roku byli przetrzymywani w Hali Targowej w Świętochłowicach. Już tutaj były pierwsze przypadki zgonów. W Księgach Głównych Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Świętochłowicach za rok 1945 odnotowano ich kilkanaście.

Marsz na Zgodę 2022

Ruch Autonomii Śląska od lat organizuje pod koniec stycznia Marsz na Zgodę. Jego uczestnicy przechodzą 10-kilometrową trasę, którą w 1945 roku pędzono pierwszych więźniów obozu pracy w Świętochłowicach-Zgodzie. W ten sposób Ślązacy upamiętniają wszystkie ofiary Tragedii Górnośląskiej.

Pochód prowadzony jest co roku tą trasą, którą w 1945 roku pokonali pierwsi mieszkańcy Górnego Śląska skierowani do obozu. Byli to pierwsi więźniowie obozu na Zgodzie. W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonych przez rząd obostrzeń, Marsz na Zgodę odbył się w symbolicznym wydaniu.