Świętochłowice: kolejny krok w oczyszczaniu stawu Kalina. Podpisano umowę z inżynierem kontraktu

Staw Kalina w Świętochłowicach ma zostać oczyszczony z chemikaliów. To bomba ekologiczna, która od lat truje mieszkańców świętochłowickiej dzielnicy Zgoda. Podpisano już umowę z wykonawcą remediacji stawu Kalina, a teraz też z inżynierem kontraktu. To kolejny krok do tego, by staw Kalina był znowu czysty.

- Dzisiaj spinamy projekt pod względem formalnym po to, żeby za 43 miesiące Kalina została oczyszczona i odzyskała ten blask, na który zasługuje - podsumował Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

- Temat jest naprawdę bardzo trudny i ci, którzy nie potrafią tego ocenić, a zabierają głos, są po prostu nieodpowiedzialni - mówił Marek Kała, prezes zarządu firmy Invest-Complex Sp. z o.o.

Marek Kała podkreślał też, że Kalina generowała skutki dla środowiska przez ponad 200 lat za sprawą nieodpowiedzialnej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi z zakładów chemicznych. Przekonywał jednocześnie, że założenia projektu pozwolą na skuteczne rozwiązanie tej kwestii, ponieważ towarzyszy im zaangażowanie i wspólny cel inwestora, projektanta, wykonawcy i nadzoru.