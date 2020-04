Świętochłowice a pandemia koronawirusa. Zmiany w budżecie, pomoc dla przedsiębiorców i rezygnacja ze święta miasta

Świętochłowice na bieżąco przeznaczają pieniądze na walkę z koronawirusem. To jednak nie jedyny wpływ epidemii na budżet miasta. Działania pomocowe, związane przykładowo ze zwolnieniami z czynszu przedsiębiorców wynajmując gminne lokale, to duży cios dla dochodów miasta, które teraz będą mniejsze. Jak epidemia wpływa na budżet miasta i miejskie inwestycje?

- Możliwości miasta w tym zakresie ograniczają się do opłat i podatków. Mówimy głównie o podatku od nieruchomości. Odpowiednia uchwała została przyjęta na sesji Rady Miejskiej. Dzięki niej przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o przesunięcie terminu tych płatności do końca września bez dodatkowych opłat - wyjaśnia Katarzyna Tomczyk.

Ile Świętochłowice stracą na epidemii koronawirusa?

Ile miasto straci z powodu koronawirusa? Nie ma jeszcze dokładnych szacunków. Wiadomo jednak, że przychody do budżetu miasta z podatku dochodowego od osób fizycznych już są mniejsze. Wszystko zależy od tego czy tak będzie dalej. Pandemia koronawirusa powoduje wzrost wydatków samorządu na pilne działania pomocowe. To jednak nie jedyny wpływ. Dla miasto ma także znaczenie to ile firm zostanie zamkniętych, a mieszkańców straci pracę, co w konsekwencji wpłynie na to o ile wpływy do budżetu będą mniejsze.

- Już teraz widać mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatku PIT - sprawdza Katarzyna Tomczyk.

Z niepokojem oczekujemy na kolejny miesiąc, który pokaże, czy ta tendencja się utrzyma. Dodatkowo wspomniane odroczenia płatności ze strony przedsiębiorców również odbiją się na płynności finansowej gminy - zaznacza Katarzyna Tomczyk, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.