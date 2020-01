Świętochłowiccy policjanci ścigają bordowe audi. Padły strzały

AKTUALIZACJA:

Trwają poszukiwania kierowcy audi. Mężczyzna porzucił samochód na terenie Bytomia i uciekł. Teraz świętochłowicka policja prowadzi działania, które mają na celu zatrzymanie mężczyzny. Prawdopodobnie w samochodzie była też druga osoba, też mężczyzna.

PISALIŚMY:

W piątek, 10 stycznia, około południa w Świętochłowicach doszło do policyjnego pościgu. Kierowca samochodu osobowego marki Audi A4 nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W związku z tym rozpoczął się pościg. Bordowe audi uciekało ulicą Chorzowską od Rudy Śląskiej w kierunku Chorzowa. Policyjny pościg dotarł w końcu aż do Bytomia, gdzie policjanci oddali strzały z broni służbowej.

Policjanci oddali strzały do uciekającego samochodu w okolicy sklepu Biedronka w Bytomiu Szombierkach. Kierowca jednak nie zatrzymał się i uciekał dalej samochodem.