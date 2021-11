Świętochłowiccy dzielnicowi podczas kontroli uratowali życie trzech kobiet. Wymagały hospitalizacji

Rośnie liczba kwarantann domowych

Stan epidemii Covid-19 to czas wytężonej pracy dla policjantów w całym kraju. Od początku epidemii, mundurowi nieustannie wspierają służby sanitarne, realizując dodatkowe zadania. Należą do nich między innymi kontrole osób objętych kwarantanną. Każdego dnia stróże prawa otrzymują setki adresów do sprawdzenia, których ostatnio niestety przybywa, o czym świadczy wzrost dobowej liczby zakażeń. Kontrole przestrzegania ograniczeń związanych z domową kwarantanną to dla miejscowych dzielnicowych od pewnego czasu stałe zadanie do służby.

Stróże prawa codziennie sprawdzają, czy osoby objęte izolacją przebywają w domach i stosują się do decyzji i zaleceń służb sanitarnych. Oprócz weryfikacji stosowania się do ograniczeń policjanci udzielają pomocy i wsparcia osobom, które tego potrzebują.