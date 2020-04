Susza w kwietniu i pożary lasów. Kiedy będzie padać deszcz? Zapytaliśmy o to Damiana Dąbrowskiego - króla pogody z Górnego Śląska

Damian Dąbrowski to król pogody z Górnego Śląska. Skromny nauczyciel z 23-letnim stażem, za namową swoich uczniów, założył fanpage na Facebooku pn. Prognoza Pogody - Damian Dąbrowski. Dziś jego fanpage obserwuje ponad 74 tysięcy osób! Dlaczego? To proste. Pogoda Damiana Dąbrowskiego dla Górnego Śląska bardzo często się sprawdza. Można też się dowiedzieć wielu ciekawostek związanych z pogodą czy klimatem. Zapytaliśmy naszego śląskiego króla pogody kiedy w woj. śląskim możemy spodziewać się deszczu i czy to najbardziej suchy kwiecień w historii.

Damian Dąbrowski - śląski król pogody - mówi o suchym kwietniu i opadach deszczu Fanpage Prognoza Pogody - Damian Dąbrowski obserwuje ponad 70 tysięcy osób. Codziennie można sprawdzić tutaj prognozę pogody dla Górnego Śląska. Fanpage, jak nazwa wskazuje, prowadzi Damian Dąbrowski. To nauczyciel geografii z 23-letnim stażem, który pracuje w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach. Jedną z jego pasji jest meteorologia. Damian Dąbrowski prognozę pogody dla Górnego Śląska przygotowuje codziennie. Przygotowanie prognozy nauczyciel zaczyna od dogłębnej analizy map synoptycznych Europy dostępnych w Internecie. Układ wyżów i niżów barycznych w całej Europie ma istotny wpływ na pogodę w Polsce. Również mapy radarowe opadów przydatne są do prognoz, zwłaszcza tych najkrótszych, nawet kilkugodzinnych. Używa ich np. do ostrzegania przez letnią burzą. Obecnie ważnym tematem jest bardzo sucha wiosna. To niestety niesie ze sobą duże konsekwencje. Jedną z nich jest duże zagrożenie pożarowe w lasach. W województwie śląskim jest 3 poziom zagrożenia pożarowego m.in. na stacji Kobiór, Chrzanów (Byczyna), Świerklaniec, Rudy Raciborskie (Nędza), a także Herby, Gidle oraz Kup (Kaniów), Prószków i Zawadzkie. Od początku roku lasy w całej Polsce płonęły ponad 2,6 tys. razy. W ostatnią niedzielę, 19 kwietnia, wybuchły aż 172 pożary. Przypomnijmy, że trwa pożar - największy od dekad - w Biebrzańskim Parku Narodowym. Według strażaków objął on już 8 tys. ha. Płoną głównie łąki, trzcinowiska, torfowiska, zarośla, do których nie mają dojazdu ciężkie wozy strażackie. W akcji pomagają samoloty Susza w kwietniu 2020. Kiedy możemy spodziewać się opadów deszczu? Długotrwała susza jest także problemem dla rolników, którzy są zmuszeni dodatkowo nawadniać pola, co w konsekwencji wpływa na wzrost cen żywności. Niektórych plonów nie będzie się dało uratować. Czy możemy jednak w najbliższym czasie spodziewać się opadów i czy był już kiedyś taki suchy kwiecień? - Tak, były już takie suche kwietnie, a nawet jeszcze bardziej suche, np. w 2009 roku w Katowicach przez cały kwiecień spadło tylko 0,5 mm deszczu, czyli pół litra wody na metr kwadratowy - mówi Damian Dąbrowski, nauczyciel geografii ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach oraz autor fanpage Prognoza Pogody - Damian Dąbrowski. - W tym roku w kwietniu spadło jak do tej pory 5 mm deszczu, a stało się to paradoksalnie w Lany Poniedziałek. Był to jak na razie jedyny dzień w tym miesiącu z opadem - dodaje Damian Dąbrowski.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW-PIB - wprowadza nawet od 1 maja nowy typ bezstopniowego, ostrzeżenia hydrologicznego – ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Kiedy zobaczymy ikonę „Susza Alert" wraz z informacją, będzie ona niestety informowała o zagrożeniu związanym ze złą sytuacją hydrologiczną, w kontekście suszy. Czy w jakiś sposób każdy z nas może pomóc? Najlepiej oszczędzać wodę w taki sposób w jaki możemy. Nie musimy teraz codziennie podlewać naszego trawnika lub każdego dnia leżeć wypełnionej po brzegi wodą wannie. - Oszczędność wody jest jak najbardziej wskazana. Podlewanie trawników może poczekać. Trawa radzi sobie w różnych warunkach i nawet po suszy jest w stanie szybko się odrodzić - zaznacza Damian Dąbrowski.