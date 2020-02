Studniówka 2020 I LO w Świętochłowicach. Uczniowie bawili się w Arsenal Palace w Chorzowie [ZDJĘCIA].

Maturzyści I LO zatańczyli poloneza w grupach odpowiadających poszczególnym klasom. Pomiędzy nimi, do wspólnego tańca zaproszeni zostali nauczyciele placówki.

100 dni do matury

Studniówka to jedna z najpiękniejszych nocy w życiu maturzysty. Oznacza ona również niestety, że egzamin dojrzałości za pasem. Jak zapowiedzieli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, biorą się oni ostro do pracy, aby dobrze przygotować się do najważniejszego egzaminu w ich życiu, ale… od poniedziałku.