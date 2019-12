Staw Kalina zostanie oczyszczony w 2020 roku?

Świętochłowicki staw Kalina od lat truje mieszkańców. To ekologiczna bomba, która powinna zostać oczyszczona już lata temu. I chociaż mieszkańcy Zgody słyszeli już wiele obietnic, że staw zostanie oczyszczony z zanieczyszczeń to ich efektów nie ma. Czy tym razem uda się oczyścić staw? Są na to szanse.

Staw Kalina wciąż truje mieszkańców. Czy to się zmieni? Na początku stycznia 2020 ma zostać podpisana umowa na oczyszczenie stawu Kalina w Świętochłowicach. Przedmiotem umowy jest projekt pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności". Projekt realizowany będzie w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Obecnie trwają prace komisji przetargowej nad wyłonieniem wykonawcy, który będzie pełnił funkcji inżyniera kontraktu. Jego zadaniem będzie nadzorowanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z remediacją stawu Kalina. Przypomnijmy, że gmina Świętochłowic podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu wydłużono okres na zakończenie inwestycji do 30 września 2023 r. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Inwestycja finansowana jest ze środków unijnych w ramach NFOŚ (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) w kwocie ok. 60 mln zł oraz preferencyjnego kredytu z WFOŚ (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska) na kwotę prawie 10 mln złotych. zobacz galerię (5 zdjęć) Prawie 10 mln złotych na rewitalizację stawu Kalina. Wkrótce... zobacz galerię (5 zdjęć) Do podpisania umów konieczne jest jeszcze podjęcie uchwał przez Radę Miejską w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu miasta na rok 2020. Nie przegapcie Świętochłowice: staw Kalina zostanie oczyszczony?

Staw Kalina to ekologiczna bomba. Potrzeba rewitalizacji FLESZ: bezpieczeństwo w Sylwestra Wideo