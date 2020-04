Stadion Skałka w Świętochłowicach. Mieszkańcy zdecydują o tym miejscu. Ruszają konsultacje społeczne

Stadion OSiR Skałka w Świętochłowicach zdecydowanie wymaga przebudowy. W marcu rozpoczęto już zabezpieczanie skarp. To dopiero początek. Opracowana ma zostać koncepcja rewitalizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, którą poprzedzają konsultacje społeczne. To mieszkańcy Świętochłowic będą mogli zdecydować co trzeba zrobić. W kwietniu ruszają konsultacje online "Zaprojektuj Skałkę". Dotyczą one nie tylko stadionu, ale całej przestrzeni OSiR Skałka.

Konsultacje społeczne online "Zaprojektuj Skałkę". Decydować będą mieszkańcy Świętochłowic Stadion OSiR Skałka w Świętochłowicach stracił swój dawny blask. To właśnie na stadionie im. Pawła Waloszka rozgrywane były ważne spotkania żużlowe czy piłkarskie. Dziś obiekt ten nie prezentuje się najlepiej. Wyburzone zostały trybuny i została brzydka skarpa wystającymi prętami. W połowie marca rozpoczęły się prace, które mają zabezpieczyć skarpę. Na skarpie pojawi się ziemia, na której zostanie umocowana biowłóknina z nasionami trawy, które po wyrośnięciu zabezpieczą skarpy i poprawią ich estetykę. Te prace mogą zakończyć się jeszcze w tym półroczu. To dopiero początek. Zamiany zajdą w całej przestrzeni OSiR SKałka. W związku z planowanymi działaniami dotyczącymi opracowania koncepcji rewitalizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka" na kwiecień planowane były konsultacje społeczne dla mieszkańców. W związku z epidemia koronawirusa mogą one odbyć się jedynie w formie konsultacji elektronicznych - online. I w kwietniu ruszą takie konsultacje online pod nazwą "Zaprojektuj Skałkę". Konsultacje elektroniczne mają wskazać urzędników pożądane przez mieszkańców Świętochłowic kierunki rozwoju tej przestrzeni. Konsultacje nie dotyczą jedynie stadionu im. Pawła Waloszka, ale całej przestrzeni OSiR Skałka. Dla mieszkańców przygotowano ankietę, w której odpowiadają m.in. na takie pytania: "jak oceniasz jakość infrastruktury rekreacyjnej i technicznej OSiR "Skałka"?" czy "Co w Twojej opinii stanowi największy problem na "Skałce"?". Ankietę można pobrać klikają w link TUTAJ. Stadion im. Pawła Waloszka miał przejść kompleksową modernizację. Nie było na to pieniędzy Przypomnijmy, że rozbiórka stadionu rozpoczęła się w października 2018 roku. Wykonawca zdążył wejść na plac budowy i m.in. rozebrać trybuny. Obiekt miał przejść kompleksową modernizację. Wkrótce okazało się, że na planowaną modernizację stadionu miasto nie ma pieniędzy. Prace wstrzymano, a stadion nie nadawał się do użytkowania. W październiku 2018 roku została podpisana umowa na modernizację stadionu żużlowo-piłkarskiego im. Pawła Waloszka na Skałce. Pierwszy etap inwestycji miał zakończyć się w drugim kwartale 2020 roku. Wartość inwestycji wyceniono na ponad 38 mln zł. Wykonawcą inwestycji została firma Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Mówiło się o budowie nowoczesnego parku maszyn z zapleczem technicznym,przebudowie toru żużlowego, nowej nawierzchni dla piłkarzy, budowie trybun na ponad 3 tysiące miejsc siedzących oraz kompleksowym remoncie i termomodernizacji budynku OSiR Skałka. Na planach się jednak skończyło. Umowa z wykonawcą odbyła się jednak tuż przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Wraz ze zmianą władzy w Świętochłowicach zmienił się jednak plan przebudowy stadionu. Powodem był brak zabezpieczonych pieniędzy w budżecie na poszczególne etapy inwestycji. Okazało się, że miasto jest w kiepskiej sytuacji finansowej. Świętochłowice utraciły płynność finansową. Modernizacja stadionu na Skałce w poprzedniej wersji była niemożliwa. Obecnie w Świętochłowicach trwają prace związane z przywróceniem stadionu na Skałce do użytkowania. W planach jest powrót w tym roku na stadion piłkarzy MKS Śląsk Świętochłowice, którzy swoje spotkania rozgrywali na boisku Naprzodu Lipiny. Z treningów na Skałce musieli zrezygnować także żużlowcy. Możliwe, że w tym roku żużlowcy również powrócą na stadion im. Pawła Waloszka w Świętochłowicach. Plany miasta wobec stadionu OSiR Skałka w Świętochłowicach: od tego roku piłkarze MKS Śląsk Świętochłowice wrócą do rozgrywania spotkań na swoim stadionie, bowiem praktycznie gotowa jest już trybuna na 100 miejsc siedzących i 100 stojących,

w najbliższym czasie zostanie usunięty cały gruz, który pozostał po wyburzeniu trybun, a na szpetnej skarpie zasiana będzie trawa – tym samym wygląd stadionu stanowczo się poprawi,

na stadionie zostanie wykonane nowe odwodnienie, dzięki któremu nie tylko zyskamy suchą murawę, ale też poprawimy stan wody w stawie poprzez skierowanie całej wody deszczowej do wysychającego stawu,

po wykonaniu prac na trybunach przystąpimy do odbudowy bandy wokół toru żużlowego, tak aby żużlowcy mogli wrócić do treningów w Świętochłowicach.