Stadion OSiR Skałka. Wiosną na stadion wrócą piłkarze MKS Śląsk Świętochłowice

- Niestety, Ministerstwo Sportu po raz kolejny potwierdziło na piśmie, co również usłyszałem w ubiegłym tygodniu od Minister Sportu, brak możliwości finansowania przebudowy stadionu. Nie jest to zła wola względem Świętochłowic, lecz ogólny trend w Ministerstwie. A brak środków na przebudowę potwierdza słuszność mojej decyzji sprzed roku, by na tą chwilę wycofać się z inwestycji. Krok po kroku doprowadzimy jednak do tego, by mógł służyć mieszkańcom i cieszył oko. - mówił Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.