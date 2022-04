Śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty w Świętochłowicach. Zginął na miejscu. Prokuratura ustala przyczyny zdarzenia

W sobotę, 23 kwietnia 2022 roku około godziny 22.00 na terenie Świętochłowic doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocyklisty, który zginął na miejscu. Jak na razie, nie są jeszcze znane przyczyny zdarzenia, ale trwa postępowanie w celu ich wyjaśnienia, prowadzone przez chorzowską prokuraturę.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Stawowej w Świętochłowicach w sobotę w godzinach nocnych. Motocykl zderzył się z samochodem marki BMW. Pomimo reanimacji, osoby kierującej motocyklem nie udało się uratować i zmarła na miejscu wypadku. Poszkodowanymi w wyniku zdarzenia są również pasażerka motocyklisty oraz kierowca samochodu osobowego. Obie kobiety trafiły do szpitala, gdzie znalazły się pod opieką medyczną i zostaną poddane badaniom.

Policja informuje, że przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane, trwają prace nad ich ustaleniem.

– Póki co, nie możemy jeszcze nic powiedzieć na temat przyczyn tego wypadku. Nie wiemy, co doprowadziło do zderzenia motocyklisty z samochodem marki BMW – mówi Paulina Wierzbowska, oficer prasowy policji w Świętochłowicach. – Jak na razie to postępowanie prowadzone jest pod nadzorem chorzowskiej prokuratury, która stara się wyjaśnić, co spowodowało wypadek – dodaje.