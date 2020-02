Śląsk Świętochłowice i Naprzód Lipiny razem świętowały stulecie ZDJĘCIA

Największym osiągnięciem występującego dzisiaj w IV lidze Śląska Świętochłowice jest gra w ekstraklasie. Po raz pierwszy świętochłowicka drużyna awansowała do niej w 1928 roku, ale po roku zaliczyła spadek. Ponownie ekstraklasa zagościła w Świętochłowicach w sezonach 1935 i 1936. Zespół rozgrywał wówczas mecze na starym boisku, które po wojnie zostało zamknięte, a jeden ze swoich obiektów przemysłowych wybudowała tam huta Florian, która wspierała wówczas klub. Najbardziej znanymi zawodnikami Śląska w okresie międzywojennym byli Ewald Cebula, Zygmunt Kulawik i Huber Gad, który dwa miesiące przed wybuchem II wojny światowej zginął tragicznie tonąc w jednym ze świętochłowickich stawów. Po wojnie w Śląsku Świętochłowice piłka nożna - która cały czas funkcjonowała - ustąpiła miejsca żużlowi. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych żużlowcy Śląska trzykrotnie zdobywali wicemistrzostwo Polski. Sekcja funkcjonowała do 2002 roku.

Występy na szczeblu centralnym w swoim piłkarskim cv ma również drużyna z Lipin, która po licznych fuzjach łączy dzisiaj również tradycje takich klubów jak Czarni Chropaczów, Górnik Świętochłowice czy Prezydent Chorzów. Już w okresie międzywojennym Naprzód czterokrotnie stawał do walki o grę w ekstraklasie, jednak bezskutecznie. Podobnie było po wojnie, gdy zespół z Lipin grał w II lidze w sezonach 1949-1952 i 1955-1962. W 1961 roku do awansu brakło tylko dwóch punktów. Rok później Naprzód spadł do rozgrywek wojewódzkich i nigdy już nie powrócił do dawnej świetności.