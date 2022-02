Ścieżki rowerowe do 10 km od Świętochłowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Świętochłowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Świętochłowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w Świętochłowicach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 06 lutego w Świętochłowicach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Dwa Kaniony

Stopień trudności: 2

Dystans: 27,48 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 036 m

Suma zjazdów: 1 039 m

Trasę dla rowerzystów ze Świętochłowic poleca Woytekw75

Krótki spacer rowerowy do dwóch bytomsko-tarnogórskich kamieniołomów - Blachówka i Bobrowniki zwanych również Kanionem Bytomskim i Kanionem Tarnogórskim. W kamieniołomach odwiedzone wejścia do podziemi tarnogórsko-bytomskich, poza tym Hałda Popłuczkowa i Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. Trasa z uwagi na strome zjazdy i podjazdy oraz ograniczoną w niektórych miejscach dostępność terenu częściowo pokonywana pieszo.

