Rozbój w Świętochłowicach. Zmusić ekspedientkę do wydania pieniędzy. Rozpoznajesz go?

Śledczy ze świętochłowickiej Policji prowadzą czynności w sprawie usiłowania rozboju, do którego doszło 8 grudnia bieżącego roku w sklepie przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach. Poszukiwany mężczyzna posłużył się niebezpiecznym przedmiotem, by zmusić ekspedientkę do wydania pieniędzy. Wizerunek mężczyzny zarejestrował monitoring. Publikujemy zdjęcie z kamery, która zarejestrowała podejrzewanego o dokonanie przestępstwa.

Rysopis mężczyzny:

wiek z wyglądu około 20 lat,

wzrost około 175 centymetrów,

szczupła budowa ciała,

Poszukiwany w chwili zdarzenia ubrany był w kurtkę koloru czarnego z kapturem i rękawami w kolorze szarym oraz zamkiem koloru białego, spodnie koloru czarnego oraz ciemne obuwie z logiem firmy „Nike”, czapkę zimową koloru czarnego, komin koloru czarnego zasłaniający twarz do wysokości linii oczu. Miał przy sobie torbę sportową koloru czarnego.

Świadków zdarzenia, osoby mogące rozpoznać mężczyznę lub posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach